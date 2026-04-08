Почти 4 тысячи домов Саратова остались без воды из-за крупной аварии

Саратов остался без холодной и горячей воды из-за крупной аварии на сетях водоснабжения, пострадали три района города — Волжский, Кировский и Гагаринский. Об этом сообщила пресс-служба муниципального предприятия.

Прорыв произошёл на улице Зеленоостровская. Коммунальщики обещают справиться с неполадками до 24:00, уточнили в мэрии.

«Всего в зоне отключения оказалось 3 тыс. 933 жилых дома и 29 объектов социальной сферы», — говорится в сообщении.

А в Дагестаге сейчас продолжат боротся с наводнением. Ещё в марте регион столкнулся с проливными дождями, которые спровоцировали мощнейший паводок, до сих пор бушующий на территории республики. Жертвами стихии стали уже шесть человек. В настоящее время до 1,5 миллиона человек остаются в зоне ЧС.

