Почти 4 тысячи домов Саратова остались без воды из-за крупной аварии

Прорыв произошёл на улице Зеленоостровская. Коммунальщики обещают справиться с неполадками до 24:00, уточнили в мэрии.
«Всего в зоне отключения оказалось 3 тыс. 933 жилых дома и 29 объектов социальной сферы», — говорится в сообщении.
А в Дагестаге сейчас продолжат боротся с наводнением. Ещё в марте регион столкнулся с проливными дождями, которые спровоцировали мощнейший паводок, до сих пор бушующий на территории республики. Жертвами стихии стали уже шесть человек. В настоящее время до 1,5 миллиона человек остаются в зоне ЧС.
