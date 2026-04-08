Пермский краевой суд оставил экс-пристава Пигасову под домашним арестом

Она останется под домашним арестом до 26 мая.

Пермский краевой суд признал законным решение Свердловского районного суда Перми об избрании бывшему начальнику отдела УФССП меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Ранее приговором Индустриального районного суда Елена Пигасова была осуждена за превышение полномочий на четыре года условно. Приговор вступил в силу 20 марта 2026 года.

Теперь бывшего пристава привлекают к ответственности по новому эпизоду. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, чтобы улучшить служебные показатели, она приказала подчинённым прекращать исполнительные производства без реального исполнения. Таким образом было прекращено 1037 производств на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Елена Пигасова останется под домашним арестом до 26 мая.