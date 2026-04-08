Пермский краевой суд оставил экс-пристава Пигасову под домашним арестом

Пермский краевой суд признал законным решение Свердловского районного суда Перми об избрании бывшему начальнику отдела УФССП меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе краевого суда.
Ранее приговором Индустриального районного суда Елена Пигасова была осуждена за превышение полномочий на четыре года условно. Приговор вступил в силу 20 марта 2026 года.
Теперь бывшего пристава привлекают к ответственности по новому эпизоду. Ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, чтобы улучшить служебные показатели, она приказала подчинённым прекращать исполнительные производства без реального исполнения. Таким образом было прекращено 1037 производств на общую сумму более 8 миллионов рублей.
Елена Пигасова останется под домашним арестом до 26 мая.