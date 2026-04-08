«Износ канализационных сетей — 90%»: у жилого дома в Нефтекамске обвалился грунт

В Нефтекамске у жилого дома обвалился грунт.

Источник: Администрация Нефтекамска

В Нефтекамске на улице Ленина обвалился самотечный коллектор. Об этом рассказал мэр города Эльдар Валидов.

Место аварии огорожено, жилые дома от водоснабжения не отключали. Сотрудники ГУП «Нефтекамскводоканал» уже приступили к работам. Завершить ремонт планируют до конца апреля — после поставки необходимых материалов.

Валидов отметил, что из 220 километров канализационных сетей города большая часть — ровесники Нефтекамска с износом около 90%. По словам мэра, с 2025 года в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городе уже отремонтировали бестраншейным методом 3,5 километра коллектора.