«Износ канализационных сетей — 90%»: у жилого дома в Нефтекамске обвалился грунт

Валидов отметил, что из 220 километров канализационных сетей города большая часть — ровесники Нефтекамска с износом около 90%. По словам мэра, с 2025 года в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в городе уже отремонтировали бестраншейным методом 3,5 километра коллектора.