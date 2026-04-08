«Все парит, как в бане»: в челябинской многоэтажке из трубы забил фонтан кипятка, затопило подъезд

Жители многоэтажки в челябинском микрорайоне «Белый хутор» едва успели оправиться от одного потопа, как случился другой. В доме № 3 по улице Светлой снова прорвало трубу.
Горячая вода фонтаном забила в ванной комнате одной из квартир, а потом хлынула в подъезд.
— Все парит, как в бане, — рассказали жильцы.
Меньше месяца назад после аварии в одной из квартир горячей водой также залило подъезд и даже шахту лифта. Хозяина квартиры увезли в больницу с сердечным приступом. После этого были еще аварии.
— На прошлой неделе случился прорыв стояка горячей воды, к крану не могли подойти, хлестал кипяток, — рассказала хозяйка одной из квартир в первом подъезде. — Аварийка приехала через 40 минут, на телефон отвечали не сразу.
Еще один житель рассказал о другой аварии:
— В ночь на 14 марта у меня такая же история была. Хлестало из стояка в потолок. Час ведром воду черпал пока аварийка не приехала!
Вот такая трещина образовалась на трубе.
До того трубы тоже многократно протекали. Жильцы подозревают, что еще при возведении дома застройщик схалтурил с материалами или монтажом труб. При этом заменить все трубы в доме управляющая компания не соглашается.