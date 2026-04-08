Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все парит, как в бане»: в челябинской многоэтажке из трубы забил фонтан кипятка, затопило подъезд

В многоэтажке в челябинском «Белом хуторе» снова затопило подъезд кипятком.

Источник: Комсомольская правда

Жители многоэтажки в челябинском микрорайоне «Белый хутор» едва успели оправиться от одного потопа, как случился другой. В доме № 3 по улице Светлой снова прорвало трубу.

Горячая вода фонтаном забила в ванной комнате одной из квартир, а потом хлынула в подъезд.

— Все парит, как в бане, — рассказали жильцы.

Меньше месяца назад после аварии в одной из квартир горячей водой также залило подъезд и даже шахту лифта. Хозяина квартиры увезли в больницу с сердечным приступом. После этого были еще аварии.

— На прошлой неделе случился прорыв стояка горячей воды, к крану не могли подойти, хлестал кипяток, — рассказала хозяйка одной из квартир в первом подъезде. — Аварийка приехала через 40 минут, на телефон отвечали не сразу.

Еще один житель рассказал о другой аварии:

— В ночь на 14 марта у меня такая же история была. Хлестало из стояка в потолок. Час ведром воду черпал пока аварийка не приехала!

Вот такая трещина образовалась на трубе.

До того трубы тоже многократно протекали. Жильцы подозревают, что еще при возведении дома застройщик схалтурил с материалами или монтажом труб. При этом заменить все трубы в доме управляющая компания не соглашается.