Глава минобра Пучков об убийстве педагога в Прикамье: «В поведении подростка были “красные флаги”

«Было опубликовано много разной информации в СМИ и каналах: все еще необходимо проверить. Уверен, что компетентные органы разберутся. Но, похоже, что были в поведении ребенка явные “красные флаги”: например, такие, как пропуски уроков. Именно поэтому мы активно стали работать над мониторингом посещаемости и тем более с системными прогульщиками, чтобы подобные ситуации не скрывались и не замалчивались», — отметил Пучков.
В частности, в СМИ со ссылкой на одноклассников сообщалось, что 17-летний подросток, напавший с ножом на 56-летнюю учительницу, мог на уроке вдруг упасть под парту и закричать.
«Если ученик на уроке лежит под столом, начинает бесконтрольно и беспричинно кричать, то это ненормально. Не может и не должен такой ребенок учиться с обычными детьми. Это лишает возможности и их развития, и самого этого ребенка», — прокомментировал глава минобра Нижегородской области.
По его словам, учитель не может работать с таким классом, потому что это неразрешимая ситуация для стандартных педагогических технологий массовой школы.
«Инклюзия может быть только до определенного уровня особенностей ребенка. Дальше — это мучение для всех и возможный путь к трагедии», — констатировал Михаил Пучков.
Он выразил соболезнования близким и коллегам погибшей учительницы.
Напомним, трагедия в Добрянке произошла утром 7 апреля. На крыльце местной школы № 5 девятиклассник, который несколько раз оставался на второй год и состоял на учете в полиции, напал с ножом и тяжело ранил свою классную руководительницу Олесю Багута. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не сумели: она скончалась в больнице. Следователи возбудили уголовные дела по факту убийства и халатности. Напавшему школьнику назначили психиатрическую экспертизу.
