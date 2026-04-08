Глава минобра Пучков об убийстве педагога в Прикамье: «В поведении подростка были “красные флаги”

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апреля, ФедералПресс. Нижегородский министр образования прокомментировал трагедию, которая накануне произошла в Пермском крае. Здесь в одной из школ Добрянки ученик зарезал свою классную руководительницу. Михаил Пучков назвал ЧП тяжелым ударом для всей системы образования. По его словам, подростку, который совершил это, нет оправдания.

«Было опубликовано много разной информации в СМИ и каналах: все еще необходимо проверить. Уверен, что компетентные органы разберутся. Но, похоже, что были в поведении ребенка явные “красные флаги”: например, такие, как пропуски уроков. Именно поэтому мы активно стали работать над мониторингом посещаемости и тем более с системными прогульщиками, чтобы подобные ситуации не скрывались и не замалчивались», — отметил Пучков.

В частности, в СМИ со ссылкой на одноклассников сообщалось, что 17-летний подросток, напавший с ножом на 56-летнюю учительницу, мог на уроке вдруг упасть под парту и закричать.

«Если ученик на уроке лежит под столом, начинает бесконтрольно и беспричинно кричать, то это ненормально. Не может и не должен такой ребенок учиться с обычными детьми. Это лишает возможности и их развития, и самого этого ребенка», — прокомментировал глава минобра Нижегородской области.

По его словам, учитель не может работать с таким классом, потому что это неразрешимая ситуация для стандартных педагогических технологий массовой школы.

«Инклюзия может быть только до определенного уровня особенностей ребенка. Дальше — это мучение для всех и возможный путь к трагедии», — констатировал Михаил Пучков.

Он выразил соболезнования близким и коллегам погибшей учительницы.

Напомним, трагедия в Добрянке произошла утром 7 апреля. На крыльце местной школы № 5 девятиклассник, который несколько раз оставался на второй год и состоял на учете в полиции, напал с ножом и тяжело ранил свою классную руководительницу Олесю Багута. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не сумели: она скончалась в больнице. Следователи возбудили уголовные дела по факту убийства и халатности. Напавшему школьнику назначили психиатрическую экспертизу.

Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский.