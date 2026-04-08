Мошенники из Татарстана сели за обман волгоградки на 1,5 млн рублей

В Волгограде суд вынес приговор четверым жителям Татарстана, которые обманом похитили крупную сумму у местной жительницы. Мужчины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на областную прокуратуру.
Ворошиловский районный суд установил, что с сентября по декабрь 2024 года преступники звонили людям, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Они рассказывали страшные истории о том, что жертвы якобы финансировали деятельность зарубежных вооруженных сил. Чтобы «спасти» оставшиеся деньги, мошенники убеждали людей переводить средства на их собственные счета.
Так они обманули 54-летнюю жительницу, забрав у нее более 1,5 миллиона рублей.
Суд назначил участникам преступной группы наказание в виде лишения свободы. Они проведут от 2 до 4 лет в исправительной колонии общего режима. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, они полностью возместили. Приговор пока не вступил в силу и его еще можно обжаловать.