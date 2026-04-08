В деле челябинского вице-мэра появился второй эпизод

В Челябинске вице-мэра Александра Астахова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. У следствия возникли вопросы к выделению бюджетных средств на ремонт аварийного общежития на улице Мира, 102, где в 2022 году рухнула стена. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Источник: Freepik

В 2022 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Первоначально расселение общежития было запланировано на 2036 год. Однако позднее сроки сократили до 2024 года. Также было принято решение отремонтировать здание, чтобы обезопасить людей.

— С 24 ноября по решению главы города Натальи Котовой и за счёт средств резервного фонда администрации силами УК «Челябинск» проводятся аварийно-восстановительные работы по усилению конструкций дома. Это позволит обеспечить безопасное проживание граждан до момента расселения, — сообщала пресс-служба администрации города в декабре 2022 года.

Напомним, 28 марта вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника УЖКХ Вадима Храмцова задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Их заключили под стражу сроком на два месяца.