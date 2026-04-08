Столичные следователи раскрыли убийство женщины, произошедшее более 25 лет назад

Следователи и криминалисты столичного СК раскрыли убийство женщины, совершенное более 25 лет назад на востоке Москвы. Преступника удалось задержать, он дал признательные показания. Об этом в среду, 8 апреля. сообщили в пресс-службе ведомства.
Убийство произошло в сентябре 2000 года. Изначально предполагалось, что преступник — сожитель женщины, однако тогда не удалось собрать доказательную базу. Сейчас криминалисты проанализировали отпечатки пальцев рук, обнаруженные на месте преступления.
— В результате анализа установлено, что следы принадлежат мужчине, проживающему в Свердловской области (…) Также в отношении него проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа, по результатам которого установлена его осведомленность о преступлении, — говорится в публикации.
