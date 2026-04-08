1,3 тыс. домов под водой: в Дагестане сохраняется масштабное подтопление

В Дагестане остаются подтопленными 1 339 жилых домов и 1 664 приусадебных участка. Об этом сообщает МЧС России, данные приводит ТАСС.
Подтопления зафиксированы в шести муниципальных образованиях, в восьми населённых пунктах. Также повреждены 90 участков автомобильных дорог.
В пунктах временного размещения находятся 591 человек, включая 246 детей.
На местах продолжают работать спасательные подразделения. Специалисты проводят подворовые обходы, помогают жителям расчищать территории, доставляют воду и продукты. К работам подключились волонтёры и местные жители.
Оценочные комиссии обследуют пострадавшие территории. После проверки будет принято решение о компенсациях ущерба.
Параллельно ведётся санитарная обработка подтопленных зон и социальных объектов, включая школы и детские сады. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в семи муниципалитетах, газа и водоснабжения — в двух.
Транспортное сообщение остаётся нарушенным: отрезанными остаются 23 населённых пункта в восьми районах.
