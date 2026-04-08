Луганск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, три человека пострадали

Луганск подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду, 8 апреля. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАХ.
По словам Пасечника, украинские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города. Также пострадали три человека.
«Они оперативно доставлены в больницу, медики оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные жители поврежденных домов эвакуированы, в их числе ребенок», — написал глава региона.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 8 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 73 беспилотника противника. Атаки дронов самолетного типа пытались нанести удар по нескольким регионам страны и акваториям морей.