Луганск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, три человека пострадали

Три человека пострадали в результате массированной атаки ВСУ на Луганск.

Источник: Комсомольская правда

Луганск подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на среду, 8 апреля. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в МАХ.

По словам Пасечника, украинские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города. Также пострадали три человека.

«Они оперативно доставлены в больницу, медики оказывают необходимую медицинскую помощь. Остальные жители поврежденных домов эвакуированы, в их числе ребенок», — написал глава региона.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 8 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 73 беспилотника противника. Атаки дронов самолетного типа пытались нанести удар по нескольким регионам страны и акваториям морей.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше