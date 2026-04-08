Изрезанное тело девушки нашли на западе Москвы

Изрезанное тело девушки обнаружили на западе столицы. Инцидент произошел на улице Лобачевского. В данный момент организована доследственная проверка. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в ГСУ СК России по городу Москве.
— Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.
6 апреля тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема у Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. Специалисты назначили ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую. Позже прокуратура показала фото с места обнаружения чемодана.
3 апреля тело мужчины обнаружили в Белом пруду в подмосковном Сергиевом Посаде. Тело нашли прохожие. На место происшествия сразу выехали силовики и экстренные службы.