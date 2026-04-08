Дух деда и безумие компасов: Люди продают дома и бегут из «петли смерти», где пропали Усольцевы

За последние несколько лет в этой «аномальной зоне» бесследно исчезли семь человек: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин, ушедший в лес во время сплава, и другие. Все они числятся без вести пропавшими. Кроме того, в тайге погибли ещё как минимум четыре человека.