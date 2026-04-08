Дух деда и безумие компасов: Люди продают дома и бегут из «петли смерти», где пропали Усольцевы

За последние полгода число объявлений о продаже участков в посёлках у реки Маны выросло вдвое. Тревожная ситуация обострилась после загадочного исчезновения семьи Усольцевых. Однако выяснилось, что эта семья — лишь один эпизод в цепи таинственных пропаж.
За последние несколько лет в этой «аномальной зоне» бесследно исчезли семь человек: бывший спецназовец Виктор Потаенков, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Владимир Шатыгин, турист Владимир Ращепкин, ушедший в лес во время сплава, и другие. Все они числятся без вести пропавшими. Кроме того, в тайге погибли ещё как минимум четыре человека.
Сейчас в районе «петли смерти» продаётся около 50 домов. Владельцы, стремясь как можно скорее уехать, сбрасывают цены до минимума. Например, дом площадью 72 квадратных метра можно приобрести всего за 300 тысяч рублей.
Местные жители считают Ману мистической, «живой» рекой. По поверьям, в скалах и туманах обитает её хозяин — «дед», который может сбить человека с пути. Чтобы задобрить духа, здесь совершают различные обряды. Также на реке есть Камни-стражи: согласно легендам, это окаменевшие люди, пропавшие в этих местах. Говорят, что ночью у скал слышны странные звуки, из-за которых компасы и электроника начинают «глючить».
Семья Усольцевых пропала 28 сентября после прогулки в районе Манской петли. Судьба супругов, их пятилетней дочери и корги остаётся неизвестной. Следователи не исключают инсценировку и выезд за границу. Известно, что Сергей Усольцев критиковал российские власти и участвовал в реализации американских программ. Поиски активизируют с наступлением тёплой погоды.
