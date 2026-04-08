Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб

«Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере установила контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора она собирала и передавала противнику сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, военнослужащих, кораблях в акватории Керченского пролива.
Кроме того, злоумышленница прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек, уточнили в ФСБ.
В отношении задержанной возбуждено дело по статье «государственная измена».