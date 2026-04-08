Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Координировала ракетный удар парому: в Крыму задержана агент украинских спецслужб

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. В Крыму задержана местная жительница, подозреваемая в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту «Кавказ». Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 25-летняя жительница Симферопольского района Крыма в мессенджере установила контакт с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора она собирала и передавала противнику сведения о местах дислокации военных объектов, средств ПВО, военнослужащих, кораблях в акватории Керченского пролива.

Кроме того, злоумышленница прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек, уточнили в ФСБ.

В отношении задержанной возбуждено дело по статье «государственная измена».

