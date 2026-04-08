Изрезанное тело голой девушки нашли у дома на западе Москвы

«8 апреля 2026 около жилого дома обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — сказано в публикации.
В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты, проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению лиц. Девушка было голой. Ей 35 лет.
