В Крыму задержана агент Киева, координировавшая ракетный удар по ж/д парому

Сотрудники ФСБ РФ задержала по подозрению в госизмене гражданку России, завербованную главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, которая передавала сведения о местах дислокации военнослужащих и координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту Кавказ. Об этом 8 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Источник: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова», — уточнило ведомство.

По информации ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Республики Крым через Telegram вышла на контакт с сотрудником украинских спецслужб. По заданию женщина прибыла в район Крымского моста, где провела координирование ракетного удара по грузовому ж/д парому в порту Кавказ (Краснодарский край).

«За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек», — добавили в ФСБ.

В силовых структурах 7 апреля сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали 57-летнего мужчину, который по указанию украинских кураторов извлек из тайника посылку со взрывчатыми веществами. Уточнялось, что мужчина согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины по просьбе своего знакомого из Днепропетровска.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса РФ. В перечень обвинений вошли государственная измена, приготовление к диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ.

