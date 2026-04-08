В Крыму задержана агент Киева, координировавшая ракетный удар по ж/д парому

«Федеральной службой безопасности задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил РФ на территории Крымского полуострова», — уточнило ведомство.
По информации ФСБ, 25-летняя жительница Симферопольского района Республики Крым через Telegram вышла на контакт с сотрудником украинских спецслужб. По заданию женщина прибыла в район Крымского моста, где провела координирование ракетного удара по грузовому ж/д парому в порту Кавказ (Краснодарский край).
«За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек», — добавили в ФСБ.
В силовых структурах 7 апреля сообщили, что сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали 57-летнего мужчину, который по указанию украинских кураторов извлек из тайника посылку со взрывчатыми веществами. Уточнялось, что мужчина согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины по просьбе своего знакомого из Днепропетровска.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по семи статьям Уголовного кодекса РФ. В перечень обвинений вошли государственная измена, приготовление к диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ.