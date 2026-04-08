Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала уроженку Крыма, которая координировала удар по порту «Кавказ»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала уроженку Крыма, которая координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ». Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что женщина сама связалась со спецслужбами Украины и передавала сведения о военных объектах, средствах противовоздушно обороны (ПВО), кораблях в Керченском проливе.

— По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ» (Краснодарский край). За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек, — цитирует сообщение ТАСС.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего уроженца Берлина, который по заданию украинских кураторов извлек из тайника посылку с взрывчаткой. При этом задержанный с раннего детства живет в России.

До этого в России осудили троих жителей Ленинградской области и Удмуртии за подготовку терактов и диверсий. Фигуранты сами вышли на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер. Суды признали их виновными по ряду статей, включая госизмену и подготовку теракта.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше