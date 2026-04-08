ФСБ задержала уроженку Крыма, которая координировала удар по порту «Кавказ»

Там уточнили, что женщина сама связалась со спецслужбами Украины и передавала сведения о военных объектах, средствах противовоздушно обороны (ПВО), кораблях в Керченском проливе.
— По заданию куратора она прибыла в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по грузовому железнодорожному парому в порту «Кавказ» (Краснодарский край). За указанные действия крымчанка получала от украинских спецслужб вознаграждение путем переводов денежных средств на ее криптокошелек, — цитирует сообщение ТАСС.
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего уроженца Берлина, который по заданию украинских кураторов извлек из тайника посылку с взрывчаткой. При этом задержанный с раннего детства живет в России.
До этого в России осудили троих жителей Ленинградской области и Удмуртии за подготовку терактов и диверсий. Фигуранты сами вышли на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер. Суды признали их виновными по ряду статей, включая госизмену и подготовку теракта.