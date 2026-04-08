Жительница Дзержинска отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Пенсионерка поверила, что ее племянница стала виновницей ДТП.

85-летняя жительница Дзержинска отдала мошенникам 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пожилой женщине поступил звонок от лжесотрудников полиции. Они сообщили пенсионерке, что ее племянница стала виновницей автоаварии, и «решить вопрос» можно только с помощью денег. Доверчивая бабушка собрала 100 тысяч рублей, упаковала их и передала курьеру прямо в подъезде.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.

