85-летняя жительница Дзержинска отдала мошенникам 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Пожилой женщине поступил звонок от лжесотрудников полиции. Они сообщили пенсионерке, что ее племянница стала виновницей автоаварии, и «решить вопрос» можно только с помощью денег. Доверчивая бабушка собрала 100 тысяч рублей, упаковала их и передала курьеру прямо в подъезде.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.
