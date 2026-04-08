Паводок смыл дорогу в Новосибирской области

Паводок размыл дорогу в Купинском районе Новосибирской области — движение полностью перекрыто. По данным Территориального управления дорог региона (ТУАД), на 2-м километре трассы Н-0226 (7-й км дороги Н-0207 — Новоключи) зафиксирован перелив воды длиной 250 метров и шириной 6,5 метра, а также разрушение бордюра.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Дороги НСО.

Видео с места ЧП показывает, что край полотна обрушился, и с уступа мощным потоком стекают талые воды, образуя водопад. В ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем оперативных служб. Информация о восстановлении движения будет опубликована позже — когда вода уйдёт и дорогу приведут в порядок. Автомобилистам советуют заранее продумывать пути объезда с учётом действующих ограничений.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во исполнение поручения президента подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков, что означает личный контроль первого лица ведомства за ситуацией. Он будет координировать все службы для минимизации ущерба и помощи пострадавшим районам.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.