ВСУ начали бить по Горловке новыми дронами «Марсианин» со скоростью 300 км/ч

«К сожалению, я не могу похвастаться хорошими новостями. Враг начал применять новые дроны под названием “Марсианин”, — написал он.
По словам градоначальника, за последние дни обстановка в городе заметно осложнилась. Новые беспилотники ВСУ представляют особую угрозу из-за высокой скорости — до 300 км/ч. Он также добавил, что беспилотники оснащены технологией искусственного интеллекта, из-за чего их сложнее обнаружить.
«Его не видят РЭБ, и не реагируют дрондетекторы», — подчеркнул Приходько.
Ранее сообщалось, что за сутки силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотников. Как уточнили в ведомстве, аппараты были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями.
