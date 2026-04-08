МЧС сообщило о 1,3 тысяч подтопленных жилых домов в Дагестане

В Дагестане до сих пор остаются подтопленными больше 1339 жилых домов. Также вода залила 90 участков автомобильных дорог в восьми населённых пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.
Сейчас в 16 пунктах временного размещения находятся 591 человек, из них 246 — дети. В этих пунктах постоянно работают психологи МЧС России и РСЧС. Ведомство направило на самые сложные участки дополнительные силы спасателей и пожарных.
Специалисты продолжают расчищать территории от воды и мусора. Они обходят подтопленные дома и доставляют местным жителям продукты и питьевую воду.
Режим чрезвычайной ситуации в республике ввели после нескольких сильных ударов стихии. Ранее сообщалось, что из-за наводнения погибли шесть человек, среди погибших были дети. Подразделения МЧС России спасли больше 200 человек.
По прогнозам, спокойствия ждать пока не стоит. Уже 11 апреля в Дагестане ожидается третья волна паводка. Она затронет реки Джумрут и Самур.