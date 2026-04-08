Министр образования Михаил Пучков высказался о трагедии в пермской школе

В регионе усилят контроль посещаемости и работу с трудными учениками.

Трагедия, произошедшая в Пермском крае и повлёкшая смерть учителя местной школы в результате нападения на неё вооруженного подростка, вызвала широкий общественный резонанс и в Нижегородской области. По мнению министра образования Михаила Пучкова, которым он поделился в своём канале MAX, сегодня вряд ли найдется школа, где педагоги не обсуждали бы случившееся и не пытались понять причины произошедшего.

По его словам, окончательные выводы должны сделать правоохранительные органы, а опубликованная в СМИ информация требует проверки. При этом министр отметил: подобные случаи редко возникают внезапно — им могут предшествовать тревожные сигналы, такие как систематические прогулы и резкие изменения в поведении ребенка.

Пучков подчеркнул, что в регионе уже усиливают мониторинг посещаемости и работу с учащимися из группы риска, чтобы подобные ситуации не оставались без внимания. Отдельно он затронул тему инклюзии, отметив, что при серьезных поведенческих нарушениях ребенку необходимы особые условия обучения, иначе страдают и он сам, и его одноклассники, и учителя.

Министр выразил соболезнования семье погибшей учительницы и коллективу школы.