Мобильники под видом шоколадных батончиков пытались пронести в СИЗО Нижнего Новгорода

Сотрудники следственного изолятора № 1 в Советском районе Нижнего Новгорода пресекли попытки проноса на режимную территорию пяти мобильных телефонов, спрятанных в самых разных посылках. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
Первый сотовый был скрыт внутри подставки электрического чайника. Злоумышленник рассчитывал, что это надежный тайник, но телефон все же нашли.
Еще один мобильник тоже был тщательно спрятан. На этот раз маскировкой послужил популярный шоколадный батончик «Баунти». Несмотря на малые размеры «секретного» предмета и целостность упаковки, преступный план не сработал.
Третья посылка тоже содержала сюрприз. В банке под слоем густого крема лежал телефон и USB-кабель. В последней посылке сотрудники СИЗО № 1 нашли сразу два мобильника, снова спрятанных в упаковках из-под шоколадных батончиков.
По всем выявленным фактам проводится проверка.
Ранее мы писали, что в СИЗО № 1 пытались пронести телефон, спрятанный в рыбе.