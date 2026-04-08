В Воронежской области перевернулась «Лада Гранта», погиб водитель

61-летний житель Воронежской области погиб в ДТП под Лисками.

В Лискинском районе Воронежской области на трассе М4 «Дон» — Лиски разбился 61-летний мужчина на автомобиле «Лада Гранта». В ГУ МВД по региону рассказали, что местный житель не справился с управлением. В результате машина выехала с дороги в кювет и опрокинулась.

Очевидцы ЧП вызвали врачей. К прибытию скорой помощи водитель был еще жив, но позже скончался в больнице от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировали 85 аварий, в том числе — 53 в Воронеже. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек, два человека погибли.