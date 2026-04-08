Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5-й день поисков Героя России: В пропаже награждённого Путиным «убийцы танков» нашлась новая деталь

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в Юрге, не получал угроз и ни с кем не конфликтовал, неприятностей у него не было. Об этом в беседе с TАСС рассказала его жена Валерия.

«Думаю, что нет», — ответила супруга на вопрос, были ли в отношении Асылханова угрозы или ссорился ли он с кем-либо.

Перед исчезновением Алексей был в обычном настроении, ни на что не жаловался и оставался на позитиве. Супруги планировали скромно отметить годовщину свадьбы 5 апреля.

Сейчас поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова продолжаются в Юрге (Кемеровская область). Он ушёл из дома днём 3 апреля и перестал выходить на связь. Асылханов был удостоен звания Герой России в декабре 2024 года, его наградил лично президент Владимир Путин. За время участия в СВО военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин. Он попал на камеры перед исчезновением.

