5-й день поисков Героя России: В пропаже награждённого Путиным «убийцы танков» нашлась новая деталь

Сейчас поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова продолжаются в Юрге (Кемеровская область). Он ушёл из дома днём 3 апреля и перестал выходить на связь. Асылханов был удостоен звания Герой России в декабре 2024 года, его наградил лично президент Владимир Путин. За время участия в СВО военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин. Он попал на камеры перед исчезновением.