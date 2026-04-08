В Крыму задержали 25-летнюю наводчицу ударов ВСУ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана агент украинских спецслужб», — рассказали представители ФСБ.
По данным ведомства, 25-летняя жительница Симферопольского района установила контакт с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram. Как уточняется, по указанию куратора она передавала сведения о расположении военных объектов, систем ПВО, перемещениях военнослужащих, а также о кораблях в районе Керченского пролива.
Полученные данные, по информации ФСБ, могли использоваться для нанесения ударов по позициям российских войск. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды деятельности подозреваемой.
Ранее сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Курской области. По данным ведомства, злоумышленник планировал покушение на одного из высокопоставленных чиновников региона. Подозреваемым оказался уроженец Винницкой области 1974 года рождения, проживавший на территории России.
