Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму задержали 25-летнюю наводчицу ударов ВСУ

В Крыму задержали женщину, подозреваемую в передаче военной информации украинским спецслужбам. О поимке 25-летней наводчицы ударов ВСУ сообщили в ЦОС ФСБ России.

Источник: Life.ru

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана агент украинских спецслужб», — рассказали представители ФСБ.

По данным ведомства, 25-летняя жительница Симферопольского района установила контакт с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram. Как уточняется, по указанию куратора она передавала сведения о расположении военных объектов, систем ПВО, перемещениях военнослужащих, а также о кораблях в районе Керченского пролива.

Полученные данные, по информации ФСБ, могли использоваться для нанесения ударов по позициям российских войск. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные эпизоды деятельности подозреваемой.

Ранее сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Курской области. По данным ведомства, злоумышленник планировал покушение на одного из высокопоставленных чиновников региона. Подозреваемым оказался уроженец Винницкой области 1974 года рождения, проживавший на территории России.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

