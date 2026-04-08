Пенсионер погиб в Воронежской области под колесами ВАЗа

Вечером 7 апреля в Аннинском районе Воронежской области на 315 км автодороги «Р-298» 39-летний местный житель на автомобиле ВАЗ сбил пешехода. 74-летний мужчина переходил дорогу на неосвещенном участке трассы не по пешеходному переходу. Водитель в темноте его не заметил и совершил наезд.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался от них на месте аварии до приезда врачей.
В обстоятельствах трагедии разбираются госавтоинспекторы.
