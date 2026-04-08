Эффект линзы: в Челябинске из-за стеклянных банок сгорела квартира

На северо-западе Челябинска из-за стеклянных банок сгорела квартира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, пожар случился 7 апреля в квартире на девятом этаже дома по улице Чичерина.
«Наиболее вероятной причиной возгорания послужила фокусировка солнечных лучей на полу в комнате», — сообщили в региональном Главке МЧС.
По уточненным обстоятельствам: на балконе квартиры на открытом стеллаже хранилась стеклянная тара, которая спровоцировала эффект линзы.
Ранее сообщалось, что силами 16 огнеборцев возгорание было ликвидировано на общей площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
Специалисты говорят, что это не первый пожар в регионе из-за подобной причины.