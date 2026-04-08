ФСБ пресекла попытку продажи запчастей для подлодки за рубеж

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Правоохранители пресекли попытку россиянина передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта двигателя подлодки, задержанный стал фигурантом дела о незаконном экспорте, сообщила пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена попытка передачи представителю иностранного государства комплектующих для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизельгенератора — главной энергетической установки дизельэлектрических подводных лодок проекта “Варшавянка”», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перемещения продукции за рубеж не допущено.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров или технологий, вооружения или военной техники).

«Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — добавили в УФСБ.