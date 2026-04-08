Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове молния ударила в квартиру жилого дома, начался пожар

Очевидцы сообщили о пожаре из-за молнии в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону молния ударила в квартиру жилого дома. После этого начался пожар, сообщили в соцсетях очевидцы. Пост был опубликован сегодня, 8 апреля.

Официально информацию пока не подтвердили. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» уже запросили комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Непогода накрыла донскую столицу утром. Некоторое время были слышны раскаты грома, а затем начался дождь. Ранее синоптики предупреждали об осадках, в том числе грозовых в отдельных территориях области. Ветер сегодня сохранится юго-западный и западный 5−10 м/с, временами порывы могут достигать 12−14 м/с.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.