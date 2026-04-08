В Ростове молния ударила в квартиру жилого дома, начался пожар

На Западном в Ростове-на-Дону молния ударила в квартиру жилого дома. После этого начался пожар, сообщили в соцсетях очевидцы. Пост был опубликован сегодня, 8 апреля.
Официально информацию пока не подтвердили. Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» уже запросили комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Непогода накрыла донскую столицу утром. Некоторое время были слышны раскаты грома, а затем начался дождь. Ранее синоптики предупреждали об осадках, в том числе грозовых в отдельных территориях области. Ветер сегодня сохранится юго-западный и западный 5−10 м/с, временами порывы могут достигать 12−14 м/с.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.