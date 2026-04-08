В Иркутске водитель выстрелил из травматического пистолета в колено незнакомца

В Иркутске на улице Маршала Конева не поделили дорогу два водителя. Между владельцами «Тойоты Марк 2» и «Хонды-Инсайт» вспыхнула ссора. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, оба остановились у обочины, чтобы выяснить отношения.
В какой-то момент водитель «Хонды» достал предмет, похожий на травматический пистолет, и выстрелил оппоненту прямо в колено. После этого скрылся. Пострадавший попал в больницу.
— Подрезал его на дороге, завязалась перепалка. Я пытался уйти от конфликта, но потерпевший догнал меня, прижал к обочине. Мы вышли из машин, тогда он агрессивно пошел на меня, зажимая что-то в руке. После этого я достал пистолет из кармана и выстрелил в его сторону, — рассказал задержанный.
Полицейские быстро нашли стрелявшего. Им оказался 30-летний житель областного центра, который уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители изъяли пистолет и составили на него административный протокол за стрельбу в неположенном месте. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства конфликта.
