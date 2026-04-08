В Братске задержали курьеров мошенников — они похитили сотни тысяч у пенсионерок

IrkutskMedia, 8 апреля. Полиция Братска задержала двух местных жителей, работавших курьерами телефонных мошенников. Они похитили у двух пожилых женщин — 84 и 86 лет — в общей сложности 350 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, обе пенсионерки обратились в отдел полиции № 3. Первая сообщила, что получила звонок от «племянницы», якобы заподозренной в преступлении. Та сказала, что к ней приедет курьер от полиции за деньгами, чтобы избежать уголовного дела. Женщина передала 250 тысяч рублей в белом пакете, завернутом в полотенца.
Вторую обманули аналогично: ей позвонил «полицейский» и сообщил, что её сын стал виновником ДТП. Через час к ней пришёл курьер, которому она через приоткрытую дверь передала 100 тысяч рублей в зелёном пакете с наволочками и полотенцами.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых — 18-летнего и 24-летнего жителей Братска. При обыске изъяли часть денег. Молодые люди нашли подработку на популярном сайте объявлений. Один из них устроился «пешим курьером», прошёл собеседование в мессенджере и прислал фото с паспортом.
«Я вызвал такси и поехал на заказ. Я пешком дошел до нужной точки и забрал пакет. Мне объяснили кем надо представиться и что сказать. Затем мне сказали сесть в машину к другому курьеру», — рассказал подозреваемый.
Следователи возбудили уголовные дела по факту мошенничества.
Ранее сообщалось, что за прошедшие выходные аферисты похитили у жителей Иркутской области более 10 млн рублей. Всего от действий мошенников пострадали 15 человек.