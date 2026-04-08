Названа предварительная причина пожара в акимате Актюбинской области

В ДЧС Актюбинской области назвали предварительную причину пожара в здании областного акимата, а также озвучили подробности ЧП, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Пожар в здании областного акимата в Актобе

7 апреля в 20:21 на пульт дежурной части Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Актюбинской области поступило сообщение о задымлении в здании областного акимата по адресу: пр. Абулхайыр хана, 40.

В 20:22 автоматически был объявлен повышенный ранг вызова на тушение пожара. По прибытии на место происшествия в 20:26 было установлено, что горит открытым пламенем крыша здания.

Общее количество задействованных сил и средств составило 338 человек (ДЧС, полиция, Нацгвардия, коммунальные службы) и 58 единиц техники. Площадь горения составила 300 квадратных метров, пострадавших нет.

В 21:19 участники тушения добились локализации пожара, а в 21:52 пожар был полностью ликвидирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия). В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия.

На сегодняшний день сотрудники акимата переведены на дистанционный режим работы. Назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Устанавливается причиненный материальный ущерб.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание, отметили в ДЧС Актюбинской области.