В Новосибирске водитель получил условный срок за кражу 25 тонн топлива

Сергей Дударев работал водителем в ИП «Метелкин» и занимался перевозкой топлива для котельных. Используя подложные накладные, он указывал заниженные объёмы поставленной продукции, а излишки — 25 тонн жидкого котельного топлива — продавал в личных целях. В результате министерству обороны России был причинён ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.