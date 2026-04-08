В Новосибирске водитель получил условный срок за кражу 25 тонн топлива

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Сергей Дударев работал водителем в ИП «Метелкин» и занимался перевозкой топлива для котельных. Используя подложные накладные, он указывал заниженные объёмы поставленной продукции, а излишки — 25 тонн жидкого котельного топлива — продавал в личных целях. В результате министерству обороны России был причинён ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.
Суд признал Дударева виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения условно. Также с осуждённого взыскано 515 490 рублей в счёт частичного возмещения ущерба.
