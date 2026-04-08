В Кузбассе со стрельбой и погоней задержали водителя, находящегося в розыске

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Кемеровской области со стрельбой и погоней задержали мужчину, который находится в розыске за уклонение от административного надзора. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж Госавтоинспекции отдела МВД России по Киселевску находился на маршруте патрулирования, когда мимо на высокой скорости проехала иномарка без госномеров. Полицейские незамедлительно начали преследование, но на их требование об остановке водитель лишь прибавил скорость», — написала она в Мах.

Волк добавила, что автомобилист неоднократно грубо нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации, подвергая опасности окружающих. Чтобы остановить машину лихача, госавтоинспектор применил огнестрельное оружие. После предупредительного выстрела сотрудник сделал несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого.

«Нарушитель остановился, однако заблокировал двери и игнорировал требования выйти из машины. После применения физической силы и наручников он был задержан и доставлен в отдел полиции. Но и там продолжил вести себя агрессивно. Установлено, что водитель — ранее судимый за различные преступления местный житель, который находится в федеральном розыске за уклонение от административного надзора», — пояснила представитель ведомства.

По ее словам, иномарка не зарегистрирована и принадлежит сожительнице задержанного, а он сам не имеет права управления транспортными средствами. «Инспекторы составили в отношении нарушителя 27 протоколов по разным статьям КоАП. Ему назначено наказание в виде ареста и штрафов», — добавила Волк.

Кроме того, за уклонение от административного надзора дознавателем отдела МВД России по Киселевску задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше