В Прикамье у пьяных водителей за год изъяли 342 автомобиля

У жителей Пермского края, севших за руль в нетрезвом виде в 2025, конфисковали 342 автомобиля, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.
Кроме того, судебные приставы взыскали с них более 41 миллиона рублей административных штрафов. Всего на исполнении в ведомстве находилось свыше трёх тысяч производств по «пьяным» штрафам. Это на 22% меньше, чем в 2024 году.
Для принудительного взыскания приставы арестовали имущество должников на сумму более 2,3 миллиона рублей. Выезд за границу временно ограничили 759 нарушителям.
Чаще всего должниками по таким штрафам становятся жители Свердловского и Пермского районов, а также Кунгура. А вот лидерами по числу рецидивистов, у которых изъяли машины, стали Березники, Соликамск и Очёр.
В ведомстве напомнили, что повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения считается уголовным преступлением.