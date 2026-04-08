Во Владивостоке Toyota RAV4 сбила школьника на самокате

Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло утром 8 апреля на проспекте Красного Знамени, 37. Школьник управлял средством индивидуальной мобильности (СИМ) и двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с самоката. В этот момент справа приближался автомобиль Toyota RAV4. Избежать столкновения не удалось. В результате удара травмы получил сам несовершеннолетний водитель — после оказания помощи врачи назначили ему амбулаторное лечение.