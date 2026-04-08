Во Владивостоке Toyota RAV4 сбила школьника на самокате

В Госавтоинспекции Владивостока разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадал 12-летний мальчик на электросамокате. Ребенок пересекал дорогу по «зебре» не спешившись и попал под колеса внедорожника. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошло утром 8 апреля на проспекте Красного Знамени, 37. Школьник управлял средством индивидуальной мобильности (СИМ) и двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с самоката. В этот момент справа приближался автомобиль Toyota RAV4. Избежать столкновения не удалось. В результате удара травмы получил сам несовершеннолетний водитель — после оказания помощи врачи назначили ему амбулаторное лечение.
«Водитель самоката должен двигаться по велодорожкам, тротуарам или обочине. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу разрешено только спешившись», — напомнили в Госавтоинспекции Владивостока, призвав родителей усилить контроль за детьми и не допускать их к управлению СИМ без навыков и защиты.
По факту происшествия возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью»).