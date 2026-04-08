Суд в Новосибирске изъял у бывшего полицейского два Mercedes-Benz в доход государства

В ходе разбирательства было установлено, что Денис Фетисов на протяжении тринадцати лет, с 2010 по 2023 год, возглавлял специализированное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в отделе полиции № 7 «Ленинский». Именно в этот период он и приобрёл указанные автомобили, однако документы на них были оформлены на подставных лиц. Данная схема позволила чиновнику не указывать дорогостоящее имущество в официальных справках о доходах и расходах. При этом фактически за рулём обеих машин ездили сам Фетисов и его жена. Судебная инстанция, проанализировав финансовые возможности семьи, заключила, что общая стоимость двух иномарок значительно превышала совокупный легальный заработок супругов за три календарных года, предшествовавших датам покупок.