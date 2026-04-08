Суд в Новосибирске изъял у бывшего полицейского два Mercedes-Benz в доход государства

Согласно обнародованной информации, в казну государства будут переданы два автомобиля немецкой марки. В распоряжение территориального управления Росимущества по Новосибирской области поступят кроссовер Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC 2016 года выпуска, а также более ранняя модель Mercedes-Benz ML350 4MATIC, сошедшая с конвейера в две тысячи двенадцатом году.
В ходе разбирательства было установлено, что Денис Фетисов на протяжении тринадцати лет, с 2010 по 2023 год, возглавлял специализированное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями в отделе полиции № 7 «Ленинский». Именно в этот период он и приобрёл указанные автомобили, однако документы на них были оформлены на подставных лиц. Данная схема позволила чиновнику не указывать дорогостоящее имущество в официальных справках о доходах и расходах. При этом фактически за рулём обеих машин ездили сам Фетисов и его жена. Судебная инстанция, проанализировав финансовые возможности семьи, заключила, что общая стоимость двух иномарок значительно превышала совокупный легальный заработок супругов за три календарных года, предшествовавших датам покупок.
Стоит напомнить, что двумя годами ранее, в 2023, в отношении Фетисова и нескольких его коллег была избрана мера пресечения в виде ареста. Им инкриминировали получение взятки, что квалифицируется частью третьей статьи двести девяносто Уголовного кодекса. Если опираться на публикации в местных средствах массовой информации того периода, стражей порядка подозревали в оказании негласного покровительства подпольным игорным заведениям, действовавшим на территории областного центра.