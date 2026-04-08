От «лайков» до госизмены — допрос украинской шпионки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. Завербованная военной разведкой Украины 25-летняя жительница Крыма рассказала о том, как происходил процесс ее вербовки и как она выполняла задания кураторов. Видеокадры допроса опубликовала пресс-служба ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Центр общественных связей ФСБ России ранее в среду проинформировал о задержании в Крыму местной жительницы, подозреваемой в передаче украинской военной разведке данных о дислокации военных объектов и наведении ракетного удара по грузовому парому в порту «Кавказ».

«Подписалась на украинские Telegram-каналы, ставила там лайки, были комментарии. Потом через этот канал написал мне человек, он представился, что работает на Украину, что им нужны люди, которые будут им помогать. Я сказала да, давайте попробуем», — рассказала злоумышленница в ходе допроса.

Далее женщина получила письмо с заданием отправлять координаты военных объектов, фотографии перемещения военной техники, место дислокации ПВО. Все задания она выполнила, после чего получила новое.

«Он написал, что будет еще задание: нужно будет поехать в Керчь на неделю, может, на две. Дальше мне написали, что мне нужно увидеть корабль. Я сфотографировала, было видно четко все. Я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен… Я сфотографировала, было видно, что там бочки грузятся», — продолжила задержанная.

Далее куратор поручил ей отследить момент окончания погрузки и оставаться на месте еще в течение 7 минут. После этого женщина уехала домой, но вскоре получила очередное задание — найти и сфотографировать российских летчиков, так, чтобы были видны их лица.

«Я поехала на рынок, сидела в машине, пила кофе и случайно заметила этих летчиков: они ходили по форме, тихонечко сфотографировала. Они мне пишут: “Да, это они. Постарайся сфотографировать так, чтобы были видны лица”. Они шли на работу и все через меня. Я просто включила видео, поставила телефон и все заслала, отправила командованию», — рассказала фигурантка.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше