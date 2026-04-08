Житель Арзамаса ответит в суде за подпольное производство сигарет

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Арзамаса, обвиняемого в незаконном обороте немаркированного табака. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По версии следствия, в начале 2024 года мужчина обустроил подпольный цех на улице Казанской, где наладил полный цикл производства и сбыта сигарет без лицензии.
В ходе обысков, проведенных при поддержке сотрудников ФСБ и Росгвардии, правоохранители изъяли профессиональное оборудование и сырье: десятки паллет с фильтрами, упаковкой и бумагой, а также емкости с глицерином. Всего из незаконного оборота было выведено более 89 тысяч пачек готовой продукции. Общая сумма дохода от противоправной деятельности составила около 11,5 млн рублей.
Фигурант полностью признал свою вину. В настоящее время материалы дела направлены для рассмотрения в Арзамасский городской суд. Согласно законодательству, за данные преступления мужчине грозит крупный штраф до четырех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.
