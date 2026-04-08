В Дятлово отец разрешил сыну покататься на чужом автомобиле, а тот его разбил. Подробности приводит Следственный комитет.
В 2025 году 38-летний житель Дятлово организовал себе дополнительный заработок. В гараже своей родственницы он создал мастерскую, в которой сначала чинил, а затем перепродавал автомобили. Указанный «бизнес» процветал на протяжении нескольких месяцев, пока старый знакомый не попросил белоруса сделать кузовной ремонт Mitsubishi. За работу мужчина обещал заплатить 650 долларов.
После согласия взяться за работу хозяин авто передал большую часть суммы на покупку расходников, но с условием уложиться в месяц.
Без согласия владельца машины фигурант неоднократно ездил на ней по своим личным делам.
«В один из дней он передал ключи от чужого транспортного средства своему несовершеннолетнему сыну и разрешил покататься, а сам остался работать в гараже. Вскоре поступил тревожный звонок: подросток сообщил, что не справился с управлением и въехал в дерево», — привели подробности в ведомстве.
Мужчина сразу же приехал на место аварии. Выяснилось, что автомобиль не подлежит восстановлению.
Только через несколько дней фигурант рассказал владельцу иномарки о случившемся. Мужчина начал требовать возмещение ущерба, но у «мастера» не было необходимой суммы. После этого потерпевший обратился в милицию.
По словам подозреваемого, весь задаток он потратил на расходники. Права управления транспортом не было ни у него, ни у сына.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело по части 2 статьи 214 Уголовного кодекса — неправомерное завладение транспортным средством и поездка на нем без цели хищения (угон), совершенное повторно.
