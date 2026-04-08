На «Пасхальный фестиваль» зовут хабаровчан

12 апреля в 12:00 в Хабаровске начнется «Пасхальный фестиваль». «Пространство перед главным собором Хабаровска станет основной площадкой мероприятий для всех возрастов и интересов. Со сцены прозвучат духовная музыка и любимые народные песни, творческие коллективы выступят с танцевальными и инструментальными номерами. На мастер-классах по традиционным ремеслам научат росписи по дереву, созданию пасхальных открыток и сувениров», — рассказала […]