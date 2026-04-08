Дочь обвинила отца в избиениях в Заельцовском суде Новосибирска

Также дочь Беленько сообщила, что однажды после похода в кино отец встретил её с подругой, достал из кейса оружие и направил дуло автомата Калашникова на них. Адвокат подсудимого возразила, заявив, что в тот период Беленько находился под домашним арестом по другому уголовному делу и не мог иметь оружие. Девушка также назвала отца сексистом: по её словам, он говорил, что «женщины — никто и их участь — страдать». Адвокат Беленько Ирина Шморгун в свою очередь заявила, что подсудимый обеспечивал дочь, покупал ей дорогую одежду и сумки. Следующее заседание назначено на 12 мая 2026 года.