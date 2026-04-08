Дочь обвинила отца в избиениях в Заельцовском суде Новосибирска

В Заельцовском районном суде Новосибирска 6 апреля 2026 года прошло очередное заседание по уголовному делу Александра Беленько, которого обвиняют в истязании бывшей супруги и дочери (п. «д» ч. 2 ст. 117 УК, пп. «а», «г», «а» ч. 2 ст. 117 УК, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК). На заседании выступила дочь подсудимого, которая рассказала об издевательствах со стороны отца. По словам девушки, первый инцидент с избиением случился в 2017 году, сообщает «Прецедент».
«Я находилась в постоянном напряжении, потому что понимала, что в случае чего нужно бежать спасать маму. В тот день я услышала крик, забежала в комнату родителей и увидела, что Беленько избивает маму, крича: “Ты станешь инвалидом”». Я пыталась их разнять, и тогда Беленько намотал мои волосы на кулак и вывел из комнаты. Затем он, держа мои волосы, отвёл меня в мою комнату и ударил несколько раз о шкаф. У меня пошла кровь из носа", — рассказала потерпевшая.
Также дочь Беленько сообщила, что однажды после похода в кино отец встретил её с подругой, достал из кейса оружие и направил дуло автомата Калашникова на них. Адвокат подсудимого возразила, заявив, что в тот период Беленько находился под домашним арестом по другому уголовному делу и не мог иметь оружие. Девушка также назвала отца сексистом: по её словам, он говорил, что «женщины — никто и их участь — страдать». Адвокат Беленько Ирина Шморгун в свою очередь заявила, что подсудимый обеспечивал дочь, покупал ей дорогую одежду и сумки. Следующее заседание назначено на 12 мая 2026 года.