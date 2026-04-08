Омский областной суд взыскал 510 тысяч с хозяина быка-убийцы

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Кормиловского районного суда о компенсации морального вреда родственникам мужчины, погибшего от нападения быка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области. Трагедия произошла 4 мая 2025 года в селе Юрьево Кормиловского района.
Бык-производитель, принадлежащий ответчику, напал на 65-летнего сельчанина. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Истцами выступили сын, дочь и четверо внуков погибшего. Они указали, что животное является источником повышенной опасности. Ответчик иск не признал, ссылаясь на отсутствие на месте происшествия и неагрессивность быка.
Суд пришел к выводу, что владелец не обеспечил надлежащее содержание животного и необходимые меры безопасности, что повлекло смерть человека и причинение нравственных страданий его близким. С учетом определения областного суда с ответчика взыскано в общей сложности 510 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.
