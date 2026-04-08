В Приангарье двое юношей получили срок за разбойное нападение на знакомого в общежитии

IrkutskMedia, 8 апреля. Эхирит-Булагатский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей 17 и 18 лет. В зависимости от степени участия они признаны виновными в разбое и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.
Как сообщают пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области и пресс-служба прокуратуры региона, в ночь с 7 на 8 октября 2025 года один из фигурантов после совместного распития спиртного вывел 19-летнего знакомого из общежития в поселке Усть-Ордынский, потребовав у него деньги. Получив отказ, дважды ударил потерпевшего, сломав ему нос. Избитый молодой человек передал нападавшему 500 рублей.
Вернувшись на кухню в общежитии, фигурант привлек своего несовершеннолетнего приятеля, с которым они напали на потерпевшего. При этом подросток требовал у жертвы сотовый телефон, пароли от него и банковского приложения. Добившись желаемого, он перевел 4 тысячи рублей со счета пострадавшего на банковский счет соучастника по номеру телефона.
После этого злоумышленники вернули телефон потерпевшему, после чего тот скрылся. Позже молодые люди были задержаны при участии полиции.
Несовершеннолетний осужденный свою вину в преступлении признал. Несмотря на то, что его соучастник выдвинул свою версию произошедшего, отрицая совершение преступления, в ходе судебного следствия они возместили причиненный ущерб.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 6 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Его несовершеннолетний соучастник осужден к 2 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года.