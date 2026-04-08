Суд во Владивостоке аннулировал кредит, оформленный жертвой телефонных мошенников

Прокуратура доказала, что банк нарушил закон, не проверив дееспособность заёмщика.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд признал недействительным потребительский кредит, оформленный пожилой жительницей Владивостока под давлением мошенников, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В апреле 2025 года злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили женщине о том, что на её имя третьими лицами одобрены кредиты. Обещая сохранить денежные средства путём перевода на “безопасный” счёт, мошенники убедили жительницу Владивостока оформить кредит на своё имя», — говорится в сообщении.

После получения кредита потерпевшая сняла в банкомате денежные средства в размере 100 тысяч рублей и перевела их злоумышленникам.

Прокурор района установил, что банк не соблюдал требования законодательства: не проверил финансовое положение заёмщика, не рассчитал долговую нагрузку и не учёл, что женщина находилась в состоянии, не позволяющем в полной мере осознавать последствия своих действий.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора: кредитный договор признан недействительным, а банк обязан применить последствия недействительности сделки — в том числе исключить задолженность и вернуть возможные выплаты.

Прокуратура взяла под контроль исполнение решения суда, а также следит за ходом расследования уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).