Волгоградская рецидивистка обчистила дом в Воронежской области, пока его хозяин спал

42-летний житель города Борисоглебск Воронежской области, проснувшись в своем доме на улице Мира обнаружил пропажу сумки, кошелька с 2 000 рублями, картхолдера с банковскими картами и зонта на общую сумму 4 500 рублей. Уходя на работу, жена оставила дверь дома открытой, чем и воспользовался неизвестный вор, пока хозяин спал.
По заявлению мужчины полицейские организовали проверку. По записям камер наружного видеонаблюдения они установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказалась 54-летняя неработающая жительница Волгоградской области, ранее судимая за аналогичные преступления более 10 раз.
Женщину задержали. В полиции она сделала признание и рассказала, что приехала в Борисоглебск к подруге, не зная, что та умерла. Проходя по улице, женщина по воровской привычке дергала двери домов за ручки. Одна из них оказалась открытой…
Похищенную сумку воровка выбросила, а деньги потратила на алкоголь и закуску. Также женщина купила билет в Поворино с последующей пересадкой в город Урюпинск.
Сейчас подозреваемая находится под стражей. По статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса» ей грозит до 6 лет лишения свободы.