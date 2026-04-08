Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском житель Дагестана предстанет перед судом за езду без прав

Мужчина неоднократно нарушал ПДД в разных регионах России.

Источник: Комсомольская правда

В Татарской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Республики Дагестан. Он обвиняется в управлении автомобилем после лишения права управления, совершенном неоднократно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Как установил орган дознания, мужчина перевозил груз по федеральной трассе из Абакана в Дагестан. В марте 2026 года его остановили сотрудники ДПС Татарского района и отстранили от управления автомобилем, поскольку водитель был лишен прав.

С 2025 года обвиняемый уже несколько раз привлекался к административной ответственности в разных регионах: по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ в Дагестане, по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ в Свердловской области и по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ в Красноярском крае. Мужчина признал свою вину полностью.

Дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.