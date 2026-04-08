На Дону организован оперштаб по поимке подозреваемого в двойном убийстве

Речь идёт о происшествии в Таганроге, которое случилось накануне.

В Ростовской области создан оперативный штаб по раскрытию тяжкого преступления в Таганроге. Полиция ведёт розыск подозреваемого, сообщили в донском главке МВД России.

По данным ведомства, координирует работу служб и подразделений, задействованных в поимке подозреваемого в двойном убийстве, начальник донского главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Полицейские разыскивают 32-летнего Варшама Давтяна. Его подозревают в совершении преступления. По информации правоохранителей, мужчина может передвигаться на коричневом автомобиле «Киа Спортейдж» с госномером М 080 СМ 61 регион.

Полиция просит жителей региона помочь в поисках. Сообщить о подозрительных происшествиях можно по номерам: (88634) 632−220 или 102 (с мобильного).