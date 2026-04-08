Волгоградская область поможет жителям Дагестана — так распорядился Бочаров

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров провел утром 8 апреля оперативное совещание, на котором шла речь о помощи жителям Дагестана. В республике ликвидируют последствия ЧС — из-за обильных весенних паводков и аномальных ливней здесь случился прорыв дамбы Геджухского водохранилища, оказалось подтоплено множество населенных пунктов. Есть пострадавшие и погибшие.
«Профильным органам исполнительной власти, региональным ведомствам и службам во взаимодействии с реготделением “Единой России” необходимо связаться с оперштабом Дагестана по ликвидации последствий ЧС, своими коллегами в этой республике и предложить помощь жителям пострадавших населенных пунктов», — сказал губернатор.
Проект плана-графика оказания мер помощи и поддержки пострадавших от действия водной стихии руководители должны представить к концу 8 апреля.
Как сообщают наши коллеги из «АиФ-Дагестан» со ссылкой на пресс-службу администрации республики, одной из главных причин катастрофы стала самовольная застройка, сузившая русла рек и дренажные каналы.
На данный момент жители нескольких населенных пунктов эвакуированы, в некоторых из них люди остались без света и газа, существенный ущерб нанесен дорожной и коммунальной инфраструктуре.
Последствия ликвидируют сводные отряды федерального и регионального назначения. Между тем, МЧС предупредило об очередной волне паводка.
Ранее Андрей Бочаров поставил задачи по обеспечению пожарной безопасности в Волгоградской области.