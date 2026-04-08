Бездомная собака укусила девочку в Новосибирской области

Прокуратура установила, что местные власти плохо занимались отловом бродячих животных. В результате нападения пострадала 12-летняя девочка.

Источник: Om1 Новосибирск

В Сузунском районе Новосибирской области суд обязал местную администрацию выплатить компенсацию морального вреда семье 12-летней девочки, которую укусила бездомная собака.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что законный представитель ребёнка обратился в надзорное ведомство после инцидента. Проверка показала, что администрация не исполняла свои обязанности по отлову бездомных животных должным образом. «Это привело к нападению безнадзорной собаки на 12-летнюю девочку», — установили в прокуратуре.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Сузунский районный суд удовлетворил требования: с администрации Сузунского муниципального округа в пользу законного представителя пострадавшей взыскано 20 тысяч рублей.